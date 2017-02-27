Ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки, до наступления сумерек в городе будет восстановлено электроснабжение. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.

«Электромонтажники восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки. Только линию сдали в эксплуатацию. Сейчас происходит техническая проверка на подстанциях. Если все будет хорошо, до наступления сумерек в Авдеевке будет восстановлено электроснабжение», - отметил он.

Напомним, в Авдеевке уже четвертый день нет электричества.