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Ремонтные бригады восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки, до наступления сумерек в городе будет восстановлено электроснабжение. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook.

«Электромонтажники восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки. Только линию сдали в эксплуатацию. Сейчас происходит техническая проверка на подстанциях. Если все будет хорошо, до наступления сумерек в Авдеевке будет восстановлено электроснабжение», - отметил он.

Напомним, в Авдеевке уже четвертый день нет электричества.

 
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