Сотрудники Службы безопасности Украины опрашивают руководителя центра освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-за нарушения порядка пересечения линии соприкосновения в зоне АТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«В Донецкой области СБУ проводит опрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО», - написала она в Facebook.

Также изучается вопрос о возможной отмене разрешения Рубану о пересечении линии соприкосновения.

Напомним, 24 февраля руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыли в самопровозглашенную «ДНР» навещать украинских военнопленных.