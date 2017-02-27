Обвалившийся мост на Шулявском путепроводе не являлся аварийным. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко.

«Аварийным он признан не был», - заявил Кличко.

Он также добавил: «Он устал от времени, с одной стороны. С другой - это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это в следствие нарушения правил эксплуатации».

Мэр Киева также отметил, что до тех пор, пока не будет проведено обследование моста, движение по нему будет запрещено, сообщает 112 Украина.

«У нас уже есть предложения по ремонту этого моста», - добавил градоначальник.

Кличко также отметил, что обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня вечером в Киеве произошло частичное обрушение конструкций Шулявского путепровода.