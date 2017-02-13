На полигоне в селе Большие Грибовичи начинают работы по усилению дамбы. Первая техника должна заехать сегодня, полномасштабные работы начнут завтра. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

«Мы получили разрешение Государственной инспекции архстройконтроля. Три предыдущие разы нам отказывали в начале работ по усилению дамбы, по работам по стабилизации. Сейчас выставляют отметки, и сегодня до конца дня приедет первая техника. С завтрашнего дня будут полномасштабные работы», – сказал мэр.

Он объяснил, что это нужно в первую очередь, чтобы инфильтрат не имел возможности вылиться, если будут какие-то нестандартные ситуации.

«Усиление будем делать почвой», - рассказал Садовый.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.

В январе текущего года Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского горсовета в решении проблемы Грибовичской свалки.