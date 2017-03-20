Погибшие на Грибовичской свалке могут означать очень серьезную ответственность, в том числе для городского председателя Львова Андрея Садового. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил журналистам перед заседанием Совета регионального развития.



«Сейчас меня удивляет, с какой настойчивостью Садовый хочет стать в позу жертвы. На самом деле, жертвами стали четверо погибших пожарных, а не господин Садовый», - заявил Луценко, сообщает Еспресо.TV.



Генеральный прокурор заявил, что «за все приходится отвечать».



«Если руководители операции в Княжичах должны сесть за халатность, которая привела к 5 трупам, то почему мэр считает, что его 4 погибших не значат ничего», - заявил Луценко.



Он добавил, что для него «четверо погибших значат очень серьезную ответственность».



«Кто ее понесет - определят следователи», - заявил Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил, что мэра Львова могут отстранить от должности в случае вручения ему подозрения относительно халатности со смертельным исходом.

Как известно, в конце января Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность Садового и исполнительного комитета Львовского горсовета в решении проблемы Грибовичской свалки.

30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.