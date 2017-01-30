Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность городского головы Львова Андрея Садового и исполнительного комитета Львовского горсовета в решении проблемы Грибовицкой свалки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Прокуратура области в 2016 году повторно подавала исковое заявление к мэру Львова и исполкому о признании противоправной бездеятельность и обязательство к совершению действий.

Тогда Львовский окружной административный суд обязал исполнительный комитет горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки. В частности, исполком был обязан безотлагательно принять меры к прекращению вывоза ЛКП «Збыранка» отходов на Грибовицкую свалку.

В то же время суд отказал в признании противоправной бездеятельность относительно незакрытия Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для нового полигона и строительства на нем мусоросортировочного комплекса и тому подобное. Учитывая это, прокуратурой области указанное решение было обжаловано в вышестоящей инстанции.

Сегодня, 30 января 2017 года, постановлением суда апелляционной инстанции жалоба прокуратуры Львовской области удовлетворено полностью.

«Признана противоправной бездеятельность городского головы Львова и исполнительного комитета Львовского городского совета относительно необеспечения закрытия полигона твердых бытовых отходов, проведения его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового мусорного полигона, строительства на нем завода по переработке отходов и мусоросортировочного комплекса», - отмечается в соообщении.

В то же время городской голова Львова обязан обратиться с соответствующим ходатайством в органы, к компетенции которых относится решение вопроса выделения такого земельного участка.

Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.

