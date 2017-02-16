Следователи полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя соответствующего департамента Львовского городского совета, которому подотчетно и подконтрольно ЛКП «Збыранка», по факту совершения служебной халатности, что повлекло тяжелые последствия, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Львовской области.

«Собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что указанный чиновник Львовского горсовета ненадлежащим образом отнесся к исполнению своих обязанностей по осуществлению контроля за подчиненным предприятием. В частности, не обеспечил определение соответствующей стратегии развития предприятия в части принятия мер к инженерной устойчивости «тела» Грибовичского мусорного полигона, то есть переслаивания, уплотнения полигона, укрепления его откосов и т.п., а также в целом проведения на этом предприятии проверок», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.