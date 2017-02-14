На Грибовичской свалке начались работы по укреплению дамбы, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Неделю назад дал поручение срочно начать работы по рекультивации Грибовицкой свалки. Сегодня получил сообщение, что эта задача выполняется – начались работы по укреплению дамбы», - говорится в Facebook премьера.

Гройсман пообещал держать этот вопрос на личном контроле.

«Дело за городской властью – если и дальше все, от кого это зависит, будут добросовестно делать свою работу, вопрос львовского мусора будет решен», - заявил он.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.