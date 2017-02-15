Экспертиза засвидетельствовала, что пожар на Грибовичской свалке мусора вблизи Львова возник вследствие самовозгорания, а не поджога.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на совещании о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных на них функций и задач, сообщает Укринформ.

«У нас есть экспертиза, что это не поджог, государственная экспертиза установила, что это самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм. Кто виноват? Общество ждет ответа», - сказал Луценко.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.