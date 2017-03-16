Дело, касающееся трагедии на полигоне твердых бытовых отходов под Львовом передадут в другую областную прокуратуру. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отвечая на вопрос о том, будет ли оглашено подозрение мэру Львова Андрею Садовому, передает корреспондент ForUm’а.

«Нет «дела Садового». Есть дело о пожаре на коммунальном предприятии Львовского городского совета «Збыранка», где погибли четыре человека. Было две версии. Первая – это поджог. И с этой версией активно выступал мэр города Львова – господин Садовой. И вторая – самовозгорание из-за несоблюдения технологий», - заявил он.

При этом он отметил, что не так давно харьковские эксперты, «которые несут уголовную ответственность за свои выводы, сделали выводы». «Это не был поджог. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологии содержания КП «Збыранка» по утилизации мусора. Таким образом встает вопрос ответственности должностных лиц, как самого коммунального предприятия (им уже оглашено подозрение), так и их непосредственных руководителей во Львовском местном совете. Кто эти непосредственные руководители – сейчас должно установить следствие», - заявил он.

«С учетом обвинений о каком-то политическом аспекте в этом деле, я вчера принял решение, что это дело заберу из Львовской областной прокуратуры и передам в другую область. Например, в Ривненскую область, которая закончит следствие и установит правовые основания для оглашения подозрения тому должностному лицу, которое не отреагировало на письма коммунального предприятия о финансовой помощи, чтобы избежать трагедии», - добавил генпрокурор.

По его словам, письма от КП о необходимости финансирования для проведения работ на «Збыранке» есть.

«Сейчас следствие должно установить, до кого они дошли, кто их рассмотрел и кто не принял в рамках своей компетенции мер для того, чтобы мусорная свалка не загорелась и там не погибли четыре человека», - отметил Луценко.

«На предварительный взгляд, ответственность этого должностного лица, фамилию которого я сейчас не готов сказать, поскольку это должен сделать следователь, будет идти по статье «служебная небрежность». Раньше в народе ее называли «халатность». Это уголовная статья небольшой тяжести. Но она отягощается тем, что в результате этой небрежности четыре человека погибли. Поэтому, безусловно, это очень серьезное отягощающее обстоятельство для того лица, в отношении которого будет оглашено подозрение. Будет ли оглашено подозрение Садовому, ему заместителю, начальнику управления или начальнику отдела, я сейчас сказать не могу. И прошу не запускать слухи о том, что Луценко готовится вручить подозрение Садовому. Луценко дал команду вручить подозрение тому должностному лицу городского совета, которое согласно своим полномочиям должно было отреагировать на критическую ситуацию на «Збыранке». Кого установит следователь – то подозрение мы выпишем, и то лицо будет привлечено к уголовной ответственности», - резюмировал он.

Напомним, ранее Луценко заявил, что мэра Львова могут отстранить от должности в случае вручения ему подозрения относительно халатности со смертельным исходом.

Как известно, в конце января Львовский апелляционный административный суд поддержал позицию прокуратуры и признал противоправной бездеятельность Садового и исполнительного комитета Львовского горсовета в решении проблемы Грибовичской свалки.

30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми.

В ноябре 2016 года Львовский админсуд и обязал исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовичской свалки.