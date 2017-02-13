Президент Петр Порошенко подчеркивает необходимость завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой, включая приднестровский участок.

«В 2009 году я, как министр иностранных дел Украины, начал этот процесс. И мы подчеркиваем необходимость скорейшего завершения этого процесса», - сказал Порошенко на совместном с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом брифинге, сообщает пресс-служба Главы государства.

По словам Порошенко, этому вопросу и вопросу развития приграничной транспортной инфраструктуры было уделено особое внимание во время сегодняшних переговоров.

Президент также сообщил, что стороны договорились о действиях, направленных на улучшение условий работы пунктов пропуска. «Мы договорились о тех шагах, которые обеспечат совместный контроль в пунктах пересечения украинско-молдавской границы для того, чтобы максимально упростить пересечение границы для украинских и молдавских граждан», - подчеркнул он.

Это касается пункта пропуска Паланка-Маяки-Удобнон и внедрения «революционного совместного контроля в «Кучурганах», отметил Глава государства. Он также сообщил, что для обустройства пунктов пересечения границы планируется, в том числе, и привлечение европейских средств.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, в свою очередь отметил, что проект совместного контроля украинско-молдавской границы в районе Паланки и других участках успешно реализуется. Он также сообщил, что будет ускорена работа по улучшению пограничной инфраструктуры и приведение ее к европейским стандартам.