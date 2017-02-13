Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение Кабинетом Министров режима чрезвычайного положения в энергетической сфере Украины. Об этом сегодня в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Министерство будет инициировать введение чрезвычайного положения в энергетике», - сказал он.

Министр отметил, что при введении чрезвычайных мероприятий на рынке электроэнергии внедряется ручная система управления энергосектором, осуществляется максимальная нагрузка на потребление теплоэлектростанциями газового угля. Также это означает, что станции будут работать на минимально допустимом составе оборудования с целью экономии угля, сообщает РБК-Украина.

«Это позволит сократить потребление угля на 20%», - отметил Насалик.

Кроме этого, по словам министра, временные мероприятия на рынке электроэнергии предвидят введение веерных отключений. Глава ведомства также отметил, что министерство намерено уже завтра на заседании правительства обратиться с предложением о введении ЧП на рынке электроэнергии.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны.

В конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.