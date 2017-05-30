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Сегодня во Львове объявлен день траура в связи с годовщиной трагедии на Грибовицкой свалке. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня на всей территории города вывесили государственный флаг Украины с траурными лентами, приспустили государственный флаг на административных зданиях», - говорится в сообщении.

Жителей города просят соблюдать траур и не проводить развлекательных мероприятий.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми
ForUm

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