Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни до 27,66 за доллар.

Как заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, повышенная волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке в начале года вызвана снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Самопровозглашенная «ДНР» передала украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в районе села Октябрь к югу от Донецка.

Зампредседателя Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что полиция в ближайшее время проинформирует общество о принятых мерах по результатам служебного расследования относительно перестрелки в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.

Бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Старобельск, где в понедельник должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу.

Немецкий государственный регулятор в сфере энергетики Bundesnetzagentur сократил до прежних 50% лимит использования газопровода OPAL для российского «Газпрома».

Донецкая область освоила менее 10% средств на восстановление, Луганская – чуть больше. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

На сайте Национальной полиции Украины опубликован список из 64 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность главы ведомства.

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе произошло 78 обстрелов, трое военных ВСУ ранены.

Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО передач первой программы «Украинского радио».