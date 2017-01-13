Бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Старобельск, где в понедельник должно состояться подготовительное судебное заседание по его делу. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание», - сказала она.

В то же время сторона защиты Ефремова заявляет, что не имеет точных данных относительно места пребывания своего подзащитного, поскольку официально не получала уведомлений от компетентных органов ни о дате и времени подготовительного судебного заседания в Старобельском районном суде Луганской области, ни о возможном конвоировании Ефремова. Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, сообщает УНИАН.

По его словам, «как выяснилось, назначенное на сегодня судебное заседание не состоялось, и вроде бы перенесено на понедельник, более детально будем знать позже». «С ним (Ефремовым. – Ред.) мы вчера вечером встречались. Но, по слухам, его уже отправили туда (в Старобельск). Официальных сообщений мы не получили», - сказал Мельников.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте Старобельского суда, заседание по делу Ефремова должно было состояться сегодня в 10.00 под председательством председателя суда Александра Пелиха.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.