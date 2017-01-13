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Немецкий государственный регулятор в сфере энергетики Bundesnetzagentur сократил до прежних 50% лимит использования газопровода OPAL для российского «Газпрома».

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

«Немецкий регулятор снизил разрешенный «Газпрому» лимит использования газопровода OPAL до прежнего уровня 50%. Правда, на фактических объемах это пока не отразилось», – говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия в конце октября приняла решение, позволяющее российскому монополисту Газпрому увеличить объемы поставок газа через «Северный поток» и немецкий газопровод OPAL. Россияне смогут использовать возможности OPAL на 80%, а если никто не выкупит оставшиеся 20% возможностей, то и весь газопровод.

27 декабря Европейский суд приостановил решение Еврокомисии о доступе «Газпрома» к трубопроводу OPAL - одному из отводов от «Северного потока».
ForUm

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