В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что продолжительность сборов составит 30 суток.

На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

В Генштабе подчеркнули, что в 2017 году Вооруженные силы Украины планируют нарастить количество резервистов, продлить и интенсивность проведения занятий.