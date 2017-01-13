также в разделеОбщество
13 января. Картина дня 25
В Украине обнаружили смертельный российский «Боярышник» 71
Названы имена погибших на Донбассе трех морпехов 99
Порошенко вручил награды раненым в АТО пограничникам 15
Москаль призвал Львовщину не пускать грузовики по трассе Киев - Чоп 33
ГПУ внепланово проверит декларации 29 нардепов 44
Силовики нашли в «серой зоне» обгоревший ранец российского военного 45
Студентам-переселенцам разрешили получать стипендию 27
Опубликован список кандидатов на должность главы Нацполиции 94
Минобороны: Информация о захвате украинских военных под Донецком – фейк 58
Из Украины могут запустить еще один поезд в Польшу 36
Нацсовет аннулировал лицензию телеканала UBR 46
НАБУ вызывает Чауса на допрос 16
«ДНР» передала Украине тела трех военных 194
Украинцы, которых не пропустили в РФ, ехали на работу 261
Начался перекрестный допрос Пашинского и раненного им мужчины 110
На Закарпатье ограничили движение фур по трем направлениям 139
Сегодня НВФ обещают передать Киеву тела трех пропавших военных 43

В соответствии с планом боевой подготовки, начиная с 17 января 2017 года, на базе одной из механизированных бригад оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВС Украины начнутся сборы с личным составом оперативного резерва 1 очереди, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что продолжительность сборов составит 30 суток.

На сборы планируется привлечь более тысячи военнослужащих-резервистов.

В Генштабе подчеркнули, что в 2017 году Вооруженные силы Украины планируют нарастить количество резервистов, продлить и интенсивность проведения занятий.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги
Ботинки зимние