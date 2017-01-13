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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе произошло 78 обстрелов, трое военных ВСУ ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Всего состоялось 78 обстрелов. Трое наших военных ранены», - говорится в сообщении.

В частности, на мариупольском направлении НВФ вели огонь в сторону наших позиций из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке - снайпер.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымском. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов были обстреляны Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.
ForUm

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