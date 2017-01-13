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«ДНР» передала украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в районе села Октябрь к югу от Донецка. Об этом сообщает ДАН.

«Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь», — сообщает агентство.

Процедура прошла в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы им. Калинина.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у НВФ.
ForUm

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