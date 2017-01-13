также в разделеОбщество
Порошенко вручил награды раненым в АТО пограничникам 7
Москаль призвал Львовщину не пускать грузовики по трассе Киев - Чоп 24
ГПУ внепланово проверит декларации 29 нардепов 28
Силовики нашли в «серой зоне» обгоревший ранец российского военного 36
Студентам-переселенцам разрешили получать стипендию 17
Минобороны: Информация о захвате украинских военных под Донецком – фейк 48
Из Украины могут запустить еще один поезд в Польшу 27
Нацсовет аннулировал лицензию телеканала UBR 42
НАБУ вызывает Чауса на допрос 13
«ДНР» передала Украине тела трех военных 180
Украинцы, которых не пропустили в РФ, ехали на работу 244
Начался перекрестный допрос Пашинского и раненного им мужчины 102
На Закарпатье ограничили движение фур по трем направлениям 74
Сегодня НВФ обещают передать Киеву тела трех пропавших военных 40
На дорогах Украины ожидается гололедица, в Карпатах возможны лавины 19
На Одесчине расчистили все дороги 23
Россия разместила в Крыму ракетные системы С-400 66
На Донбассе задержан рэкетир, называвшийся бойцом добробата 29

На сайте Национальной полиции Украины опубликован список из 64 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность главы ведомства. 

Отбор претендентов проводит Консультативная отборочная комиссия.

Из 64 кандидатов 59 имеют юридическое образование, 18 – работают в Нацполиции.

В списке значатся и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев, начальники ГУНП в Донецкой, Житомирской и Черниговской, Черновицкой областях – Вячеслав Аброськин, Вячеслав Печененко, Эдуард Алехин, Сергей Пилигрим, замначальника управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий, замглавы Нацполиции Константин Бушуев. 

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов претендентам могут предложить дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел не позднее 15 февраля 2017 года.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендуют 64 кандидата.

16 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины принял отставку главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.

15 декабря Министерство внутренних дел объявило конкурс на должность главы Национальной полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги
Ботинки зимние