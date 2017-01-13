На сайте Национальной полиции Украины опубликован список из 64 кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на должность главы ведомства.

Отбор претендентов проводит Консультативная отборочная комиссия.

Из 64 кандидатов 59 имеют юридическое образование, 18 – работают в Нацполиции.



В списке значатся и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, начальник департамента уголовного розыска Сергей Князев, начальники ГУНП в Донецкой, Житомирской и Черниговской, Черновицкой областях – Вячеслав Аброськин, Вячеслав Печененко, Эдуард Алехин, Сергей Пилигрим, замначальника управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий, замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов претендентам могут предложить дополнительную проверку.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел не позднее 15 февраля 2017 года.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендуют 64 кандидата.

16 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины принял отставку главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.

15 декабря Министерство внутренних дел объявило конкурс на должность главы Национальной полиции.