Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО передач первой программы «Украинского радио».

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Его сигнал охватит оккупированные районы Донецка и Луганска на частоте 873 кГц. Это стало возможным, благодаря принятому 12 января решению Нацсовета выдать «Украинскому радио» (Национальной телекомпании Украины) разрешение на временное вещание в городе Часов Яр Донецкой области на частоте 873 кГц с мощностью 50 кВт.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время вещанием «Украинского радио» будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Сейчас, сообщил Костинский, ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца.

Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы «Украинского радио», а также передачи, созданные совместно с «Голосом Донбасса», «Радио Свобода», которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.