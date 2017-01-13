Зампредседателя Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что полиция в ближайшее время проинформирует общество о принятых мерах по результатам служебного расследования относительно перестрелки в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.

Об этом он сказал на брифинге по результатам работы полиции в период новогодних и рождественских праздников.

«Непосредственно в Национальной полиции на сегодняшний день завершено проведение служебного расследования, и я думаю, что буквально, возможно, сегодня, возможно, в понедельник будет уже подписан дисциплинарный приказ реагирования, и это будет также предметом информирования общества и средств массовой информации о тех мерах, которые приняла Национальная полиция», - сказал Вакуленко, сообщает УНИАН.

Как известно, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органами досудебного расследования проверяется вероятная причастность к трагедии 17 должностных лиц.

Также генпрокурор считает, что начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко должен подать в отставку из-за неудачно спланированной и проведенной операции в Княжичах.