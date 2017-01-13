Военно-морские силы Украины назвали имена погибших на Донбассе морских пехотинцев, сообщает пресс-служба ВМС.

«Военно-морские силы Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые товарищи - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг.

«Память о настоящих защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах. Командование, личный состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня самопровозглашенная «ДНР» передала украинской стороне тела трех военнослужащих ВСУ, подорвавшихся на мине в районе села Октябрь к югу от Донецка.