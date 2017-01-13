Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни до 27,66 за доллар, сообщается на сайте НБУ.
Так, на 16 января установлен следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 2766,9232 (13 января – 2725,1629);
100 EUR – 2949,8168 (13 января – 2910,2015);
10 RUR – 4,6605 (13 января – 4,5803).
Напомним, 13 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл.
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