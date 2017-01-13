Повышенная волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке в начале года вызвана снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, сообщает УНИАН.

По его словам, в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, накопленная в период новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе, но этот фактор был временным.

Также сообщается, что для поддержки курса гривни НБУ проведет сегодня аукцион по продаже валюты объемом до 100 миллионов долларов.

Напомним, 12 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,26/27,34 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,0237/29,1061 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4517/0,4531 гривни/рубль.