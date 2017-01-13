Донецкая область освоила менее 10% средств на восстановление, Луганская – чуть больше. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

Она отметила, что в 2016 году своим решением Верховная Рада перераспределила почти 4 млрд грн, которые направила на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой (почти 3 млрд) и Луганской (1 млрд) областей.

«В Донецкой области было определено 596 объектов, на Луганщине – 150. Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов, где-то только стартовали тендеры, а на некоторых уже полным ходом идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры и должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств – в Донецкой области менее 10%, на Луганщине – немного больше. Почему так произошло и были ли случаи, когда тендерные процедуры выписывались так, чтобы сорвать тендер по каким-то причинам, этот вопрос требует дополнительного изучения», - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, важно, что все тендерные процедуры проходят через «ProZZoro», что позволяет сэкономить средства. «Также важно – к строительным работам обязательно привлекают переселенцев, на сегодняшний день около 10% рабочих», - отметила политик.

Первый вице-спикер рассказала, что вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и депутатом от БПП Марией Ионовой она посетила пять объектов, «где работы близятся к завершению и где можно оценить и проведенные тендеры, и качество строительства»: опорные школы в Дружковке и Часовом Яру, общежития для силовиков и переселенных вузов в Бахмуте, путепровод в Константиновке.

Также она отметила, что более подробно мониторить каждую копейку потраченных государством средств уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 миллиарда гривен, выделенных для восстановления Донбасса.