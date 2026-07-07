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Спорт

МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії

МОК тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово поновити членство Олімпійського комітету Росії, скасувавши обмеження, запроваджені у жовтні 2023 року.

Як повідомила пресслужба МОК, водночас втратили чинність рекомендації від 28 березня 2023 року, які регулювали участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі та передбачали недопуск російських команд до командних дисциплін.

Відтепер рішення про допуск або недопуск спортсменів із Росії до міжнародних турнірів кожна міжнародна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно, без орієнтації на попередні рекомендації МОК.

Також із відновленням прав Олімпійського комітету Росії припинила діяти заборона на проведення міжнародних спортивних змагань на території РФ. Питання щодо організації таких турнірів тепер також перебуватиме у компетенції окремих міжнародних федерацій.

Водночас у МОК зазначили, що остаточне рішення про формат участі російських спортсменів у літніх Олімпійських іграх 2028 року — у нейтральному чи повноправному статусі — буде ухвалене пізніше.

У комітеті пояснили, що рішення про тимчасове поновлення прав Олімпійського комітету Росії було прийняте після правового аналізу напередодні початку кваліфікаційного циклу до Олімпіади-2028. Однією з передумов стало виключення зі складу ОКР спортивних організацій, створених на тимчасово окупованих територіях України. Російська сторона також запевнила, що не здійснюватиме там діяльності через Олімпійський комітет.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МОКНовини спортуагресія рф
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