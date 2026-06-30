ЧС-2026 з футболу: У Парагваї оголосили національне свято після перемоги над Німеччиною

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив 30 червня державним святом у країні після того, як збірна з футбол цієї країни створила сенсацію на чемпіонаті світу, обігравши Німеччину в 1/16 фіналу. Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі X.

У дописі в X Пенья написав: – Парагвай ніколи не здається! Державне свято, чорт забирай!

– Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається, – написав він.

Згідно з парагвайським законодавством, виконавча влада може оголошувати до трьох додаткових державних свят на рік.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Парагвайці пробилися до плейоф як одна з восьми найкращих команд, що посіли третє місце. На стадії 1/16 фіналу збірна Парагваю зустрічалася з командою Німеччини, яка вважалася однією з фавориток всього турніру.

Парагвайський півзахисник Страсбура Хуліо Енкісо вивів вперед свою команду у першому таймі, забивши голою. Після перерви рахунок у матчі зрівняв форвард Арсенала Кай Гаверц.

У другому таймі німці забили вдруге після удару головою Йонатан Та, але взяття воріт скасували після перегляду VAR.

Справа дійшла до серії пенальті, де краще били парагвайці – 4:3. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував Хосе Канале, перехитривши Мануеля Ноєра.

У суботу, 4 липня, в Філадельфії Парагвай зіграє в 1/8 фіналу проти Франції або Швеції.