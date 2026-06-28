Трамп може відмовитися від попередніх домовленостей із Кремлем, – Axios

Президент США Дональд Трамп став більш критично оцінювати дії російського лідера Володимира Путіна та може переглянути свою позицію щодо так званих "анкоріджських домовленостей". Про це повідомляє Axios із посиланням на двох посадовців, які були присутні на саміті країн "Великої сімки" минулого тижня.

За словами співрозмовників видання, під час зустрічей лідерів G7 Трамп визнав, що Україна демонструє кращі результати на полі бою, ніж він очікував. Крім того, американський президент більше не впевнений, що Росія здатна досягти військової перемоги.

Один із чиновників зазначив, що Трамп висловлював скепсис щодо дій Путіна та говорив про можливість посилення тиску на Москву. Водночас, за його словами, інші учасники саміту не впевнені, що ці заяви переростуть у конкретні кроки.

Axios нагадує, що так звані "анкоріджські домовленості" передбачали готовність США погодитися з контролем Росії над українським Донбасом у межах потенційної мирної угоди. Проте останні успішні удари України по російській території, як стверджує видання, могли вплинути на оцінку Трампом реальних можливостей Москви.

Разом із тим низка аналітиків застерігає, що активізація українських ударів по території РФ не обов'язково сприятиме початку мирних переговорів. На їхню думку, існує ризик, що це, навпаки, зміцнить у російському керівництві переконання щодо необхідності продовження війни та спроб досягти перемоги військовим шляхом.

Раніше ForUA повідомляв, що президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові завдали нових ударів по іранських військових об'єктах, пояснивши це черговим, за його словами, порушенням Іраном режиму припинення вогню.