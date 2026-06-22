Держетнополітики перевірить Почаївську лавру на зв'язки з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісти (ДЕСС) із 24 червня розпочинає перевірку Почаївської Свято-Успенської лаври щодо можливих зв'язків з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні, – Російською православною церквою.

Про це повідомили в ДЕСС.

Перевірка проводиться в межах закону, ухваленого Верховною Радою у серпні 2024 року, який передбачає заборону діяльности в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським у День Незалежности.

Відповідно до закону, Держетнополітики має проводити релігієзнавчу експертизу щодо наявности підлеглости релігійних організацій центрам впливу в РФ. Якщо під час перевірки виявлять порушення, організації видадуть припис для їх усунення протягом місяця. У разі невиконання вимог ДЕСС може звернутися до адміністративного суду.

У відомстві наголосили, що діють виключно в межах законодавства та з дотриманням принципу свободи совісти.

"Будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур будуть ретельно досліджені, а результати публічно представлені суспільству", – заявили в ДЕСС.

Закон, на підставі якого проводяться такі перевірки, у медіа отримав назву "закон проти УПЦ МП".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії представники УПЦ заявляли про незгоду з позицією патріарха Московського Кіріла, який підтримав російську агресію проти України. У травні 2022 року на соборі в монастирі Феофанія УПЦ оголосила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльности, а предстоятель церкви обирається українським єпископатом без необхідности отримання благословення від московського патріарха.

Також в УПЦ заявили, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному синоді РПЦ, а ім'я патріарха Кирила більше не згадується під час богослужінь.

Втім, у лютому 2023 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісти дійшла висновку, що рішення собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічних зв'язків між УПЦ та Російською православною церквою.