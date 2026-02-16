Українець, якого затримали в США агенти ICE, боїться депортації та мобілізації

Громадянин України Дмитро Кулик, який виїхав з країни у 2023 році та отримав тимчасовий захист у США, заявив, що побоюється депортації та примусової мобілізації у разі повернення на батьківщину. Його затримали агенти Імміграційної та митної служба США (ICE).

Про це Кулик розповів виданню Daily Beast. За його словами, наприкінці 2023 року він разом із дружиною та п’ятирічною донькою приїхав до США після того, як у рідному Чорноморськ побачив будинки, пошкоджені російськими обстрілами. Родина звернулася по допомогу до друзів у Техас і в’їхала до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), що передбачає дворічний захист для українських біженців.

Після завершення цього строку Кулик подав документи на продовження захисту для всієї родини. Заяви його дружини та доньки схвалили, тоді як його власна залишалася на розгляді. 1 січня, коли чоловік працював водієм доставки й забирав замовлення з магазину Walmart, до нього підійшли троє агентів ICE та затримали його.

Кулик стверджує, що під час затримання пояснював агентам, що втік від війни, має родину з інвалідністю та не порушував законів США, однак, за його словами, почув зневажливі коментарі. Він наголошує, що сплачував податки, своєчасно подавав документи та не мав судимостей.

Адвокатка чоловіка Юлія Бікбова припустила, що розгляд його заяви могли навмисно затягнути, аби створити підстави для депортації. За її словами, процедуру видворення вже розпочато, а в разі повернення до України Кулик ризикує бути мобілізованим.

Дружина Дмитра, Оксана, розповіла журналістам, що після його затримання боїться навіть відвозити доньку до школи, остерігаючись нового затримання. За її словами, дитина щовечора засинає зі сльозами, тримаючи іграшку, яку називає «татом».

Бікбова також заявила, що загалом агенти ICE затримали близько 300 українців, із яких приблизно 150 уже депортували до України. Вона наголосила, що в разі видворення її клієнт майже напевно опиниться на фронті.

Тим часом друзі родини відкрили збір коштів на платформі GoFundMe для покриття юридичних витрат. Зазначається, що судове засідання у справі Дмитра Кулика має відбутися менш ніж за місяць; наразі зібрано понад 11 тисяч доларів із необхідних 15 тисяч.