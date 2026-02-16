У Північній Кароліні під час стрілянини в будинку загинула 21-річна переселенка з України

14 лютого у штаті Північна Кароліна (США) внаслідок стрілянини в житловому будинку загинули 21-річна переселенка з України Катерина Товмаш та її хлопець.

Як повідомили в офісі шерифа, близько 7:45 ранку поліція отримала виклик про стрілянину в будинку на вулиці Дафні Лейн у громаді Вудлейк міста Васс. На місці правоохоронці виявили тіла двох загиблих віком 21 та 28 років.

Підозрюваний зник до прибуття поліції. Район було оточено, правоохоронці обстежили прилеглу територію, а слідчі розпочали збір доказів і встановлення обставин злочину.

Згодом поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно. Суд видав ордери на його арешт за незаконне проникнення до житла та за двома обвинуваченнями у вбивстві. Слідчі вважають, що після стрілянини він залишив округ Мур, і наразі тривають його пошуки.

За даними правоохоронців, чоловік може пересуватися на білому Ford Mustang 2018 року випуску з чорним переднім лівим крилом і номерними знаками штату Огайо. Його вважають озброєним і небезпечним. Поліція закликає громадян не наближатися до нього та в разі виявлення негайно телефонувати 911.

Слідчі попередньо зазначають, що інцидент мав особистий характер і не становить постійної загрози для громади.

Брат загиблої, Михайло Товмаш, розповів, що дізнався про трагедію під час перебування на змаганнях. За його словами, батько повідомив йому про загибель сестри телефоном, не стримуючи сліз.

Родина повідомляє, що нападник приїхав з Огайо та близько 7-ї ранку проник до помешкання. У будинку перебували молодші брати та сестри. За їхніми словами, чоловік змусив одного з них розбудити Катерину, після чого вистрілив у неї, коли вона лежала в ліжку. Також було застрелено чоловіка, який перебував поруч.

Михайло Товмаш наголосив, що його сестра втекла від війни в Україні в пошуках безпеки у Сполучених Штатах, однак була вбита у власному домі. За його словами, це вже другий подібний випадок за останній рік у Північній Кароліні, коли українська біженка гине внаслідок насильства з боку чоловіка.

Розслідування триває. Поліція обіцяє повідомляти про нові деталі після їх встановлення.

Раніше також повідомлялося, що федеральний суд присяжних у США висунув Декарлос Браун-молодший обвинувачення у вбивстві 23-річної української біженки Ірина Заруцька.