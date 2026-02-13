Вашингтон тисне на Київ щодо переговорів: що стоїть за вимогами

Адміністрація президента США Дональда Трампа активізує дипломатичні зусилля з метою досягнення припинення війни до початку літа та, за інформацією The New York Times, посилює тиск на Київ щодо можливих територіальних поступок і проведення виборів.

У таких умовах Україна опинилася перед складним вибором: з одного боку — зберегти підтримку Вашингтона та продемонструвати готовність до конструктивного діалогу, з іншого — не перетнути "червоні лінії" у питаннях суверенітету і територіальної цілісності.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований більшою наполегливістю США у переговорах саме з Києвом, а не з Москвою. Водночас він підкреслив важливість збереження участі американської адміністрації в дипломатичному процесі, наголосивши, що Україна має зробити все можливе, аби підтримати цей формат перемовин.

Як зазначає видання, наразі неясно, яких кроків можуть вжити Сполучені Штати, якщо не отримають від України рішень, на які розраховують, зокрема щодо статусу окупованих територій та виборчого процесу. Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір досягти завершення війни та пов’язував із цим власну політичну репутацію. Водночас визначені його адміністрацією дедлайни вже кілька разів спливали без помітних наслідків.

Попри розбіжності у підходах, американські представники продовжують брати участь у перемовинах, навіть якщо Київ не погоджується з окремими ініціативами, які, за оцінками української сторони, є сприятливими для Росії. Зеленський повідомив, що не отримував офіційних сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу.

Разом із тим народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що у парламенті обговорюється інформація про можливий тиск із боку Вашингтона, зокрема щодо необхідності проведення виборів. За його словами, під час консультацій в Абу-Дабі цього місяця американська сторона нібито закликала Україну організувати голосування вже 15 травня. Водночас, з огляду на тривалу війну та безпекові ризики, реалізація такого сценарію виглядає вкрай складною.

Одним із найбільш чутливих питань залишається майбутнє Донбасу. За даними видання, США очікують від Києва гнучкості у цьому напрямку. Зеленський публічно заявив, що Володимир Путін нібито просив Трампа передати йому весь Донбас в обмін на припинення війни.

"Дайте мені увесь Донбас — і я закінчу війну", — так, за словами глави держави, виглядає позиція Кремля у спрощеному формулюванні.

При цьому, як наголошує The New York Times, остаточні параметри потенційної домовленості залишаються невизначеними. Зокрема, невідомо, чи передбачає можливий сценарій повний вихід України з регіону та хто саме здійснював би контроль — російська адміністрація чи міжнародна місія.

ForUA нагадує, Україна підтвердила підготовку своєї делегації до майбутнього раунду переговорів щодо війни. Очікується, що зустріч представників сторін може відбутися вже наступного тижня, проте точне місце проведення та конкретні дати наразі офіційно не розголошуються.