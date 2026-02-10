Зеленський поклав відповідальність за збої з електропостачанням на місцеву владу

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в енергетиці та заявив, що частина громад несвоєчасно реагує на проблеми з електропостачанням. У своїх заявах він акцентував на відповідальності місцевої влади за реагування на відключення та забезпечення людей базовими потребами.

Про це повідомили на сторінці президента в Telegram.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація нині у Сумській, Харківській і Полтавській областях. Він наголосив, що не в усіх громадах проблеми вирішують оперативно, і додав, що «мають бути висновки».

Окремо президент зупинився на ситуації у містах Дніпровщини, зокрема у Кривому Розі. За його словами, реакція місцевої влади на тривалі відключення електроенергії там часто запізнюється.

Також Зеленський звернув увагу на роботу Повітряних сил ЗСУ, заявивши, що вони мають діяти значно оперативніше для посилення захисту Харківщини та інших прикордонних із РФ регіонів від ударних дронів.

Президент повідомив, що в Одеській області запроваджують додаткові заходи підтримки для людей, які використовують електроопалення. Крім того, за його словами, МВС доповіло про надходження від партнерів генераторів для резервів оперативного реагування. Він підкреслив, що по кожному будинку з електроопаленням місцева влада має надати чітку відповідь щодо реального забезпечення людей.

Ситуація в енергосистемі залишається напруженою на тлі російських атак і складних погодних умов. Із 14 січня в енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Урядовці раніше заявляли, що це один із найскладніших періодів для енергосистеми від початку повномасштабної війни: тривають масштабні ремонти, а партнери надають обладнання та фінансову допомогу для стабілізації системи. Водночас у країні фіксували масштабні аварії та ризики посилення графіків відключень.