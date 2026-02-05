﻿
Війна

Ворог просунувся у Васюківці, Червоному Лимані та біля Бондарного, – DeepState

Російська окупаційна армія розширила зону контролю у Донецькій області 5 лютого. Про це поінформував аналітичний проєкт DeepState у соцмережах.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Васюківці, Червоному Лимані та поблизу Бондарного", – повідомили аналітики.

 

Раніше російські війська розширили зону контролю в частково окупованих містах Покровськ і Мирноград на Донеччині.

 

Також російська армія просунулася біля окупованого Сіверська на Донеччині.

Генштаб ЗСУ поінформував, що на Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. Сили оборони стримують натиск та відбили 15 атак.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфбої на Донеччині
