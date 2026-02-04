﻿
Війна

СБУ затримала російського шпигуна

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Фігурант наводив повітряні атаки рашистів по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста, повідомляє СБУ.

Коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра. 

Юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. 

Серед пріоритетних «цілей на пошук» були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників. 

Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для «звіту» до гру рф. 

Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто. 

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали. 

Під час обшуку в зловмисників вилучено смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів. 

Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявлено анонімний чат зі «зв’язковим» російського гру.  

Слідчі СБУ повідомили затриманому старшому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДніпроагентокупанти
