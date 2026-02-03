Український бізнес стикається з безпрецедентними викликами, але одночасно з’являються можливості для міжнародних інвестицій в Україну. Інвестори шукають стабільні та перспективні проєкти у IT, агротехнологіях, відновлюваній енергетиці, логістиці та інфраструктурі, де є високий потенціал росту.

Міжнародні інвестиції в Україну дозволяють:

• Підтримувати ключові галузі економіки під час війни

• Впроваджувати сучасні технології та стандарти корпоративного управління

• Формувати довіру до українських компаній на міжнародному рівні

Приклад: компанія «AgroTech Ukraine» залучила $5 млн від європейських інвесторів та застрахувала ризики через IFC, що збільшило довіру міжнародних партнерів.

Стратегії залучення міжнародних інвестицій під час війни

Прозорість і аудит як ключ до інвестицій

Інвестори довіряють компаніям з відкритою бухгалтерією та фінансовою звітністю. Незалежний аудит та прозорі звіти підвищують шанси на залучення капіталу.

Фокус на стратегічні галузі для інвестицій

Особливо затребувані:

• IT та кібербезпека

• Агротехнології та агробізнес

• Відновлювана енергетика

• Логістика, транспорт та інфраструктура

Міжнародні партнерства та акселератори для залучення інвесторів

Участь у міжнародних акселераторах і бізнес-інкубаторах збільшує видимість компанії та відкриває доступ до інвесторських мереж.

Приклад: стартап «SolarCity Ukraine» залучив інвестиції міжнародного фонду через німецький акселератор і частково застрахував проєкт через МВБ/IFC, що знизило ризики для інвесторів.

Інвестиційна презентація (pitch deck) світового рівня

Ключові елементи:

• Прозорий бізнес-план з фінансовими прогнозами

• SWOT-аналіз та оцінка політичних і військових ризиків

• Кейси успіху та доказ потенціалу зростання

• Розрахунок ROI для інвесторів

Страхування бізнесу від військових та політичних ризиків через IFC та МВБ

Міжнародні організації, такі як МВБ, IFC та OPIC, пропонують страхування інвестицій від воєнних і політичних ризиків, що підвищує довіру інвесторів і захищає капітал.

Приклад: інвестор вклала $3 млн у логістичну компанію та застрахувала інвестиції через IFC. Коли об’єкт був частково пошкоджений, страхування покрило збитки, а бізнес продовжив роботу.

Практичні поради для українських підприємців

• Підготуйте англомовну версію сайту, презентацій та фінансових звітів

• Позиціонуйте бізнес як стратегічно важливий для економіки України

• Використовуйте міжнародні фонди, гранти та страхування бізнесу

• Працюйте з PR і медіа для формування довіри

• Впроваджуйте міжнародні стандарти корпоративного управління

Автор: Олексій Абасов, підприємець