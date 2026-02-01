Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази: загинуло понад 30 осіб

Ізраїль завдав інтенсивного удару по сектору Гази, внаслідок якого загинуло понад 30 осіб. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією підконтрольних бойовикам палестинських медслужб, нібито були обстріляні були житлові будинки, наметові табори для переміщених осіб і поліцейська дільниця.

Служба цивільної оборони Гази повідомила, що загалом у суботу, 31 січня, було вбито 32 особи.

Зокрема, за даними поліції Гази, ізраїльські літаки розбомбили поліцейську дільницю на заході міста Газа, внаслідок чого загинуло 13 осіб, зокрема п’ятеро поліцейських.

Ізраїльські військові заявили, що діяли у відповідь на порушення режиму припинення вогню напередодні, коли в районі Рафаха на півдні Гази, який перебуває під контролем ізраїльських сил відповідно до умов перемир’я, було виявлено вісьмох озброєних осіб, що виходили з тунелю.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що завдала ударів по командирах, складах озброєння та виробничих об’єктах, які належать угрупованням ХАМАС та «Ісламський джихад».

У ХАМАСі звинуватили Ізраїль у порушенні перемир’я.