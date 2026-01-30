﻿
Полiтика

Більшість українців негативно оцінюють діяльність Трампа, – соцопитування

Більшість українців негативно оцінюють діяльність Трампа, – соцопитування

Більшість громадян України негативно оцінюють діяльність президента США Дональда Трампа. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Згідно з дослідженням, 72% опитаних висловили критичне ставлення до глави Білого дому: 47% респондентів зазначили, що ставляться до нього скоріше негативно, ще 25% — вкрай негативно. Водночас позитивне або радше позитивне ставлення до Дональда Трампа задекларували 22% учасників опитування.

Соціологи фіксують відмінності у сприйнятті президента США залежно від віку та статі. Найбільш прихильно до Трампа налаштовані молоді чоловіки віком від 18 до 35 років — у цій групі позитивну оцінку висловили 35% респондентів.

Опитування проводилося 11–14 листопада методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютерної системи (CATI). У дослідженні взяли участь 1000 осіб. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю та типом населеного пункту, а статистична похибка не перевищує 3,1% за довірчої ймовірності 0,95.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

українцісоцопитуваннявійна в Україніагресія рфТрамп Дональд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Stranger Things дихає у спину: аналіз найпопулярніших серіалів 2025 року
Рейтинги 30.01.2026 14:32:25
Stranger Things дихає у спину: аналіз найпопулярніших серіалів 2025 року
Читати
Летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон, - Зеленський
Війна 30.01.2026 14:14:47
Летить балістика, а партнери знають, що в мене пустий дивізіон, - Зеленський
Читати
В Ужгороді затримали депутата, який «не помітив» статків на 13,8 млн грн
Надзвичайні події 30.01.2026 13:54:27
В Ужгороді затримали депутата, який «не помітив» статків на 13,8 млн грн
Читати

Популярнi статтi