Потрібно більше захисту і більше наших дій у відповідь, – Зеленський про посилення малої протидронової ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення важливої наради, присвяченої розвитку малої протидронової протиповітряної оборони. За його словами, цей компонент ППО буде суттєво посилено у складі Повітряних сил Збройних сил України.

Під час наради було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме саме за напрямок малої протидронової ППО, а також визначено нові підходи до управління. Президент окреслив ключові завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.

Першим пріоритетом Зеленський назвав посилення захисту від російських безпілотників у містах і громадах, які регулярно зазнають атак. Зокрема, йдеться про Херсон, Нікополь та прикордонні громади Сумської області, де, за словами президента, російські війська фактично ведуть постійні атаки на цивільне населення, житлові будинки, інфраструктуру та транспорт.

Другим завданням визначено масштабування протидії дронам-камікадзе типу Shahed та іншим ударним безпілотникам. Планується створення більшої кількості рубежів і ліній захисту.

Третім напрямом роботи стане поширення успішного бойового досвіду між підрозділами Сил оборони України. Йдеться про те, щоб рішення, які довели ефективність в одному підрозділі, оперативно впроваджувалися й в інших.

"Потрібно більше захисту і більше наших дій у відповідь", — наголосив президент.

