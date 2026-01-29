Трамп заявив, що просив Путіна не обстрілювати Київ

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звертався до Владіміра Путіна з проханням утриматися від ударів по Києву та інших українських містах протягом тижня, і рашистський лідер нібито погодився.

Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів у четвер. За його словами, саме цим можна пояснити відсутність обстрілів української столиці з боку РФ протягом останнього тижня.

«Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився. Мені казали, що не варто робити марний дзвінок, але це спрацювало», — заявив Трамп, додавши, що задоволений таким результатом.

Тим часом під час аналізу боєприпасів, використаних під час російської атаки на Україну в ніч на 24 січня, фахівці виявили фрагменти ракети Х-101 із маркуванням 2026 року випуску. Це може свідчити про обмеженість запасів РФ та використання боєприпасів, виготовлених уже під час повномасштабної війни, з огляду на поточні виробничі можливості російської оборонної промисловості.