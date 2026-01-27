﻿
Війна

Мешканців Львівщини попередили про забруднене повітря після атаки РФ

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб 27 січня зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

Це пов'язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об'єкту інфраструктури в Золочівському районі.

Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.

"Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи, які проживають у Смільному, рекомендують для можливості залишитися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою. Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Фахівці продовжують лабораторні дослідження щодо руху вітру.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Львівська областьвійнаобстрілокупанти
