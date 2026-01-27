Київські чиновники створили схему ухилення від мобілізації

ДБР заявляє про викриття посадовців однієї з районних у місті Києві державних адміністрацій, які "продавали" опікунство над соціально вразливими людьми фігурантам для отримання відстрочки від мобілізації.

Посадовці працювали з недієздатними мешканцями району — людьми з інвалідністю та психічними розладами, які не мали близьких родичів, але водночас не перебували у лікарнях і проживали у власному житлі. Саме таких осіб чиновники використовували у своїй схемі, повідомляє ДБР.



Без відома самих недієздатних людей вони запускали процедуру оформлення над ними опікунства. Опікунами ставали їхні "клієнти" – військовозобов'язані чоловіки, які за гроші хотіли отримати відстрочку від мобілізації.

За 10 тисяч доларів посадовці обіцяли повний супровід: підготовку документів, погодження рішень і призначення опікуном людини, яка фактично не здійснювала догляд і навіть не подала повний пакет необхідних документів.

Вони пропонували потенційному опікуну додаткові "бонуси". Зокрема, обіцяли допомогти з пожиттєвим влаштуванням недієздатної особи до лікувального закладу. У такому разі опікун отримував доступ до її квартири та майна, а в майбутньому – можливість оформлення житла у власність після смерті підопічного.



Таких випадків було значно більше, однак наразі задокументовано два епізоди протиправної діяльності. Посадовців викрили під час отримання частини неправомірної вигоди – 3 тисяч доларів.



Трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 2 млн. гривень.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Фото: ДБР.