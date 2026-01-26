Центр Києва затягнуло димом: на Хрещатику пожежа, обвалилося перекриття в будівлі

У центрі Києва, в Шевченківському районі, спалахнула пожежа в одній з офісних будівель на вулиці Хрещатик. Рятувальники вже працюють на місці події.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, вогонь виник на першому поверсі чотириповерхової споруди. Ситуація ускладнюється технічними пошкодженнями конструкції.

Головні подробиці інциденту:

Локація: вулиця Хрещатик, Шевченківський район.

Осередок вогню: 1-й поверх будівлі.

Наслідки: між 2-м та 3-м поверхами сталося руйнування перекриття.

Поточний стан: спостерігається сильне задимлення, на місці працюють відповідні служби.

Наразі інформація про постраждалих та причини займання уточнюється. Водіїв та пішоходів просять враховувати можливе обмеження руху поруч із місцем надзвичайної ситуації.