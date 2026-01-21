Україна та Румунія узгодили нову дорогу до кордону «Порубне – Сірет»

Україна та Румунія погодили спільний проєкт будівництва нової дороги до кордону на напрямку «Порубне – Сірет». Фінансування забезпечить Європейський Союз у рамках механізму SAFE (Security Action for Europe), повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідний протокол між сторонами підписано для синхронізації рішень по обидва боки кордону. Проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава – Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з прямим виходом до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги Чернівці – Порубне з розширенням до двох смуг у кожному напрямку.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить усунути «вузькі місця» на українській ділянці, забезпечить швидший і безпечніший рух транспорту та посилить інтеграцію транспортної мережі України з європейською.

Паралельно розпочато розширення пункту пропуску «Порубне» для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити пропускну здатність за рахунок реконструкції та додаткових смуг руху.