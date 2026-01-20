Американські військові літаки прибудуть на авіабазу Пітуффік у Гренландії

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки заявило, що направляє літаки на військову базу Пітуффік на північному заході Гренландії.

У NORAD повідомили, що разом із авіацією, яка діє з баз у континентальних США та Канаді, ці літаки братимуть участь у низці давно запланованих заходів. У командуванні наголосили, що дії відбуваються в межах тривалої оборонної співпраці між США, Канадою та Королівством Данія.

У заяві, оприлюдненій у соцмережі X у понеділок, 19 січня, зазначено, що всі заходи узгоджені з Данією, а уряд Гренландії про них поінформований.

На тлі цього голова оборонного комітету парламенту Данії Расмус Ярлов заявив, що його країна готова чинити збройний опір у разі нападу США на Гренландію. В етері телеканалу CNN він сказав, що у випадку вторгнення американських військ почнеться війна, і Данія захищатиме острів.

Водночас Ярлов визнав, що американська армія значно потужніша, однак наголосив, що захист Гренландії є обов’язком Данії. За його словами, 57 тисяч мешканців острова чітко дали зрозуміти, що не хочуть опинитися під контролем Сполучених Штатів.

19 січня міністр оборони Данії Троєльс Лунд Поульсен після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Копенгаген пропонує запровадити мандат Альянсу для Гренландії та Арктики. За його словами, це могло б стримати президента США Дональда Трампа від ідеї захоплення острова.

Наступного дня Трамп провів телефонну розмову з Рютте щодо ситуації навколо Гренландії та погодився на зустріч різних сторін у Давосі. Водночас він знову заявив, що Гренландія є необхідною для національної та світової безпеки.