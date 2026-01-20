Депутат Київради отримав перелом хребта через ожеледицю в столиці

Київ продовжує потерпати від наслідків негоди. Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко повідомив про серйозну травму, яку він дістав через незадовільний стан доріг та тротуарів.

За словами депутата, він отримав перелом хребта. За попередніми прогнозами лікарів, на реабілітацію знадобиться щонайменше чотири місяці. Кузьменко емоційно прокоментував інцидент, висловивши розчарування роботою комунальників.

«Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей...», — зазначив депутат у своєму дописі.

Контекст ситуації

Ситуація з прибиранням снігу та боротьбою з ожеледицею в Києві залишається критичною. Напередодні, 19 січня, мер столиці Віталій Кличко публічно розкритикував роботу міських служб та голів районних державних адміністрацій (РДА).

Мер наголосив, що сніг прибирається неналежним чином, і дав керівникам районів час до вечора, щоб виправити ситуацію. Кличко попередив: у разі подальшої бездіяльності він звернеться до Президента України з вимогою прийняти відповідні кадрові рішення щодо очільників районів, які не впоралися зі своїми обов'язками.

Травма депутата Київради стала черговим підтвердженням небезпечної ситуації на вулицях міста, де через ожеледь щодня травмуються десятки мешканців.