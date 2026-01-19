﻿
Полiтика

Зеленський дав дозвіл в.о. очільника СБУ на проведення нових бойових операцій

Зеленський дав дозвіл в.о. очільника СБУ на проведення нових бойових операцій

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов'язків очільника Служби безпеки Євгена Хмари у понеділок, 19 січня. Про це повідомила пресслужба глави держави у Telegram.

За словами Зеленського, Служба безпеки залишається активною в захисті країни та українського населення. На зустрічі з тимчасовим керівником спецслужби президент дав дозвіл на проведення нових бойових операцій. 

"Доповідь Євгенія Хмари. Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби — саме так, щоб посилити нашу державу. Слава Україні!", — зазначив глава держави.

Зеленський не уточнив, про які саме операції може йтися.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУВолодимир Зеленськийагресія рфЄвген Хмарабойові операції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британський лікар розповів, як не хворіти взимку
Здоров'я 19.01.2026 13:53:38
Британський лікар розповів, як не хворіти взимку
Читати
Дірявий купол кремля: як «Альфа» СБУ спалила російську ППО на $4 млрд
Війна 19.01.2026 13:18:10
Дірявий купол кремля: як «Альфа» СБУ спалила російську ППО на $4 млрд
Читати
Ейджизм на паузі: як кадровий голод змушує бізнес «полювати» на досвідчених
Економіка 19.01.2026 12:51:17
Ейджизм на паузі: як кадровий голод змушує бізнес «полювати» на досвідчених
Читати

Популярнi статтi