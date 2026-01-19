Зеленський дав дозвіл в.о. очільника СБУ на проведення нових бойових операцій

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов'язків очільника Служби безпеки Євгена Хмари у понеділок, 19 січня. Про це повідомила пресслужба глави держави у Telegram.

За словами Зеленського, Служба безпеки залишається активною в захисті країни та українського населення. На зустрічі з тимчасовим керівником спецслужби президент дав дозвіл на проведення нових бойових операцій.

"Доповідь Євгенія Хмари. Служба безпеки України, як і завжди, активна в захисті нашої держави та людей. Погодив нові бойові операції. Продовжується і внутрішня трансформація Служби — саме так, щоб посилити нашу державу. Слава Україні!", — зазначив глава держави.

Зеленський не уточнив, про які саме операції може йтися.