Президент США Дональд Трамп запропонував білоруському лідеру Олександру Лукашенку долучитися до так званої "Ради миру", яка має займатися врегулюванням ситуації в секторі Гази.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, якого цитує державне агентство "БелТА".

За його словами, білоруська сторона отримала особисте звернення від глави Білого дому на ім’я Олександра Лукашенка. У ньому йдеться про запрошення Білорусі стати учасником "Ради миру" — нової міжнародної структури, ініційованої в контексті пошуку шляхів розв’язання конфлікту в Газі.

Варанков зазначив, що в Мінську розцінюють цю ініціативу як визнання ролі та міжнародного авторитету керівника білоруської держави. За його словами, пропозицію було доведено до відома Лукашенка і вона була сприйнята позитивно.

У МЗС Білорусі наголосили, що країна готова взяти участь у роботі "Ради миру", водночас очікуючи на розширення її мандата. У Мінську вважають, що організація могла б вийти за межі врегулювання ситуації в Газі та активніше долучатися до розв’язання інших міжнародних конфліктів.

За словами Варанкова, така діяльність, на думку білоруської сторони, сприятиме формуванню нової системи глобальної безпеки, концепцію якої Білорусь просуває протягом останніх років.