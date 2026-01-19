Дірявий купол кремля: як «Альфа» СБУ спалила російську ППО на $4 млрд

Далекобійні удари бійців Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України у 2025 році завдали нищівного удару по російській системі протиповітряної оборони. Загальна вартість утилізованої та виведеної з ладу техніки окупантів оцінюється у вражаючу суму — близько 4 млрд доларів.

Системна демілітаризація ворога

Завдяки професійним діям спецпризначенців, російська армія втратила ключові елементи своєї ешелонованої системи ППО. Серед підтверджених втрат ворога:

Зенітно-ракетні системи С-300, С-350 та С-400.

Зенітні ракетні комплекси «Бук-М1» та «Бук-М2».

Зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» та «Панцир-С2».

ЗРК сімейства «Тор» (модифікації М1, М2 та М3).

Удар по «очах» окупантів

Окремим пріоритетом «Альфи» стали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, без яких робота ППО стає неможливою. Було уражено низку критично важливих РЛС та радарів, зокрема:

Далекобійні РЛС «Небо-У», «Небо-М» та «Ніобій».

Станції виявлення низьколітаючих цілей «Подльот» та «Каста-2Е2».

Спеціалізовані РЛС «Гамма-Д» та «Противник-ГЕ».

Радари 92Н6 та радіолокаційні засоби зі складу комплексів «Бук» і С-300/С-400.

Стратегічне значення операцій

Ефект від знищення такої кількості дороговартісної техніки є системним. Виведення з ладу радарів та пускових установок дозволило українським захисникам «пробити коридори» у багатошаровій системі оборони рф.

Це відкрило безпечні шляхи для українських далекобійних дронів, які тепер регулярно та ефективно вражають військові бази, склади боєприпасів, аеродроми та інші стратегічні об’єкти глибоко в тилу противника.